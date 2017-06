Alkohol und Drogen: Skaterpark wird zum Wahlkampfthema

artikel-ansicht/dg/0/

Glienicke (OGA) Die jugendliche Szene an der Skateranlage im Glienicker Bürgerpark entwickelt sich zum Dauer- und damit zum Wahlkampfthema. Auf der Gemeindevertreterversammlung am Dienstagabend gab es eine kontroverse Debatte. Einige Jugendliche sollen an der Anlage Drogen und Alkohol konsumieren.

Diesen Verdacht erhärtet eine Kontrolle der Polizei, die zusammen mit dem Ordnungsamt der Gemeinde durchgeführt wurde (wir berichteten). Es wurde mindestens ein Jugendlicher betrunken angetroffen. Ein Mann erhielt nach Angaben der Polizei eine Anzeige wegen Drogenbesitzes.

SPD-Fraktionschef Uwe Klein, der als Bürgermeister-Kandidat antritt, begrüßte die Kontrolle, forderte aber weitere Maßnahmen. "Ich kann es nicht dulden, dass dort Jugendliche betrunken durch den Bürgerpark torkeln, auf dem Weg zur Schule Drogen angeboten werden und mit Softair-Waffen auf kleine Kinder geschossen wird", sagte Klein. "Das Areal wird zum rechtsfreien Raum, wenn dort keine Präsenz gezeigt wird", befürchtet der Lokalpolitiker, der verstärkte präventive Arbeit fordert.

Peter Kimmel (CDU) warf Klein dagegen vor, zu suggerieren, die Verwaltung würde bei dem Thema ihre Pflichten vernachlässigen. Diesen unterschwelligen Vorwurf wies auch die stellvertretende Bürgermeisterin Jana Klätke zurück. "Seit Jahren arbeiten unsere Jugendsozialarbeiter präventiv", sagte sie und zählte verschiedene Projekt auf. So gebe es immer wieder Krisengespräche mit Jugendlichen, einen Arbeitskreis zum Thema "Umgang mit Alkohol und Drogen" sowie einen Workshop mit dem Titel "Kinder stärken in Gefahrensituationen". Auch würden die Revierpolizisten regelmäßig im Jugendclub mit den Mädchen und Jungen über ihr Verhalten im Skaterpark sprechen. "Es ist unfair gegenüber den Erziehern, Lehrer und Sozialarbeitern zu behaupten, es sei nichts getan worden", so Klätke. "Ohne das starke Engagement von Schule, Hort und Jugendclub würden wir wahrscheinlich viel schlechter dastehen", ist sie überzeugt.

Den präventiven und kontinuierlichen Ansatz begrüßt auch Ernst-Günter Giessmann, Bürgermeister-Kandidat der Linken. "Aufklärung ist total wichtig. Die Jugendlichen müssen erkennen, dass Alkohol und Drogen keine Probleme lösen."

Klein will am Montag (18.30 Uhr, Rathaus) im Sozialausschuss ein Konzept zur Verbesserung des Situation im Bürgerpark vorlegen.

Beim Thema "Öffnung des privaten Waldweges" nördlich der Spandauer Straße in Richtung Bieselheide ist am Dienstagabend noch keine Lösung gefunden worden. Die Gemeindevertreter haben noch Beratungsbedarf.

Der Eigentümer hatte zu Jahresbeginn den Zugang zu seinem bewaldeten Stück gesperrt. Daraufhin gab es großen Protest der Anlieger. Strittig in dieser Angelegenheit ist es, ob es sich tatsächlich um Wald handelt, der von jedermann betreten werden darf. Das für diese Frage zuständige Forstamt steht nach Angaben der Verwaltung auf Seiten des Eigentümers, der die Waldeigenschaft des Areals und damit das Wegerecht für die Allgemeinheit bestreitet. Sollte diese Sache in einem Rechtsstreit geklärt werden, würde der Weg über Jahre gesperrt bleiben. Deshalb verständigten sich alle Seiten darauf, einen schnellen Kompromiss zu suchen. Der Eigentümer hat jetzt angeboten, die für einen Weg benötige Fläche an die Gemeinde zu verkaufen, wenn er im Gegenzug im laufenden Verfahren des Bebauungsplans 11 "Staerkstraße" - seine Fläche ist davon betroffen - eine "gewisse Bebaubarkeit" seiner Flurstücke erhält. Dieses Vorgehen ist umstritten. Einige Gemeindevertreter sehen in diesem Vorschlag eine Erpressung der Gemeinde.

Aus Zeitgründen wurde die Debatte sowie die Klärung von Detailfragen auf den Planungsausschuss am nächsten Donnerstag (18.30 Uhr, Rathaus) verschoben.