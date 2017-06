artikel-ansicht/dg/0/

Oranienburg (bren) Ab 10. Juli finden in der Stralsunder Straße für voraussichtlich vier Wochen Bauarbeiten statt, teilte die Stadtverwaltung mit. Um das geplante Fahrradparkhaus errichten zu können, muss die Fahrbahn der Stralsunder Straße zwischen Krebststraße und Bahnhofsplatz geringfügig nach Westen verschoben werden. Während dieser Zeit kann die Stralsunder Straße in Richtung Dr.-Heinrich-Byk-Straße wie gewohnt befahren werden. In Gegenrichtung gilt dann allerdings eine Umleitung über die Lehnitzstraße und die Willy-Brandt-Straße. Nur der Busverkehr darf weiterhin in beide Richtungen fahren.