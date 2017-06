Scharfe Kritik an Begrüßungsgeld für Babys

artikel-ansicht/dg/0/

Für jedes Kind, das seit dem 1. Januar 2017 geboren wurde und in Zukunft wird, sollen die Sorgeberechtigten pro Lebensjahr 100 Euro erhalten, unabhängig vom Einkommen und bis zum dritten Lebensjahr des Kindes - insgesamt also 300 Euro."Das Begrüßungsgeld soll nicht die finanziellen Belastungen abfangen, die mit der Geburt eines Kindes entstehen, sondern eine Geste der Stadt sein, dass Kinder willkommen sind", heißt es im Beschlusstext.

"Wer würde schon dagegen stimmen, junge Familien zu unterstützen", sagt Arens. "Auch wir sind grundsätzlich dafür, und vom Herzen her gesehen, teilen wir den Antrag. Doch das Begrüßungsgeld ist ein Schuss mit der Schrotflinte am Ziel vorbei." Diese Haltung begründen die beiden unter anderem mit dem Argument, das Begrüßungsgeld komme eher einkommensstarken Eltern zugute und fehle für wichtigere Investitionen in die Zukunft der Kinder. "Wenn wir uns die Einwohnerstruktur in Kremmen ansehen, dann sind unter den Sozialschwachen überwiegend Rentner. Junge Familien sind dagegen eher einkommensstark", sagt Arens, der das Begrüßungsgeld als sozialpolitischen Unsinn bezeichnet. "Es ist eine gute Geste. Aber was nützt es, wenn am Ende das Geld fehlt, um Schule und Kita zu sanieren?", sagt Winkler. "Allerdings", räumt Arens ein, "kann es natürlich sein, dass wohlhabende Eltern das Begrüßungsgeld nicht in Anspruch nehmen und es in der Stadtkasse bleibt."

In der Fraktion wurde aber auch die Befürchtung laut, dass gerade in den bildungsschwächeren Familien die jedes Jahr aufs Neue notwendige Antragstellung eine bürokratische Hürde darstelle. Allerdings umfasst der Antrag lediglich eine Seite.Außerdem fragen sich Winkler und Arens, ob Flüchtlinge und Hartz-IV-Empfänger das Geld überhaupt behalten dürfen. Darüber hinaus halten die beiden Kritiker die Unterstützung ausgerechnet in den ersten Lebensjahren für schlecht durchdacht. "Die Kostenkeule trifft Eltern erst mit Schule, Ausbildung oder Studium." Stattdessen plädiert die Fraktion für die Finanzierung von OVG-Jahreskarten für Kinder zwischen dem 13. und 15. Lebensjahr. "Mit der Pubertät setzt auch die Mobilität ein", erklärt Arens. Ein entsprechender Antrag steht noch aus.

Die Stadtverordnetenversammlung findet heute ab 19 Uhr im Ratssaal, Am Markt 1, statt.