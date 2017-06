artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (dpa) Die Hauptstadt-Polizei hat knapp 80 gefährdete Menschen in Berlin informiert, die auf Listen des türkischen Geheimdienstes oder anderer Institutionen standen. Insgesamt seien in Deutschland seit 2015 fünf solcher Listen eingegangen, sagte Innensenator Andreas Geisel (SPD) am Mittwoch im Ausschuss für Verfassungsschutz. Gefährdete müssten aufgeklärt werden.