Krankenhaus kooperiert mit Hospizdienst

Woltersdorf/Fürstenwalde (MOZ) Das Evangelische Krankenhaus Woltersdorf und der Ambulante Hospizdienst Fürstenwalde vertiefen ihre Zusammenarbeit. Michael Bott, Geschäftsführer des Klinikums und Rainer Wolff, erster Vorsitzender des Hospizdienstes, unterzeichneten kürzlich einen unbefristeten Kooperationsvertrag. "Ziel dieser Vereinbarung ist es, die Erhaltung und Verbesserung der Lebensqualität schwersterkrankter Menschen im Evangelischen Krankenhaus an deren Lebensende sicherzustellen", heißt es in einer Pressemitteilung des Klinikums.

Wie in der Präambel festgehalten, ziele die Hospizarbeit und Palliativversorgung darauf, dass die Rechte und Bedürfnisse der Sterbenden und der ihnen nahe Stehenden eingehalten und gestärkt werden. Im Zentrum stünden die Würde des Menschen am Lebensende und der Erhalt größtmöglicher Autonomie, heißt es weiter. "Nur wenn medizinisches, pflegerisches, therapeutisches sowie seelsorgerliches-begleitendes Handeln Hand in Hand gehen, können Sterbende ihren Weg in Würde finden", erklärte Michael Bott. Und Rainer Wolff sagte: "Der Mensch ist bis zum letzten Augenblick seines Lebens wichtig. Und wir als Hospizdienst Fürstenwalde werden alles tun, damit er nicht nur in Frieden sterben, sondern auch bis zuletzt leben kann. Mit dem Evangelischen Krankenhaus Woltersdorf haben wir einen Partner, der ähnliche Vorstellungen hat und uns unterstützt."