Berlin (MOZ) Seit die Terrormiliz IS Jesidinnen zu tausenden entführt und als Sexsklavinnen gefoltert hat, ist das Thema Vergewaltigung als Kriegswaffe in der Bundespolitik angekommen. Frauen, die fliehen konnten, haben es quasi im Gepäck mit nach Deutschland gebracht. Mit Ehrungen - wie für die UN-Sonderbotschafterin Nadia Murad - ist es nicht mehr getan. Den Lobreden müssen Taten folgen.

Vergewaltigung als Instrument zur Kriegsführung ist keine Erfindung der Terrormiliz IS. Aus Afghanistan, dem Kongo, Nigeria, Mali, dem Sudan, um nur einige Länder zu nennen, sind systematische Massenvergewaltigungen bekannt. Es handelt sich dabei nicht um sexuelle Gewalttaten Einzelner, sondern um Übergriffe von Soldaten, Milizen, Rebellen, Polizisten, die vor allem ein Ziel haben: den Gegner zu demütigen und zu demoralisieren. Auch nach dem Zweiten Weltkrieg haben die alliierten Sieger ihren Triumph an Frauenkörpern ausgelebt. Opfer brauchten Jahrzehnte um darüber zu reden. Am besten erforscht sind heute die Verbrechen an Frauen während des Bosnienkrieges. Aus Strategie - um die Idee eines Großserbiens voranzutreiben - wurden innerhalb kurzer Zeit zwischen 20 000 und 50 000 bosnische Musliminnen vergewaltigt.

Spätestens seit dieser Zeit ist die Mär vom verrohten Einzeltäter widerlegt. Im Krieg, wie auch bei Stammesfehden, wird der Körper von Frauen benutzt, um perfide Botschaften an den Feind zu schicken: Sieh' doch, Du bist sogar zu schwach, um Deine Mutter, Deine Frau oder Tochter zu schützen. Die Demütigung trägt in patriarchalen oder religiös engstirnigen Gesellschaften meist Früchte. Vergewaltigte Frauen werden verstoßen.

Was hat das nun alles mit der deutschen Politik zu tun? Der Einfluss der Bundesregierung auf den IS oder unbestimmte Rebellenmilizen ist minimal bis gar nicht vorhanden. Das heißt aber nicht, dass die deutsche Politik damit handlungsunfähig ist. Sexuelle Gewalt muss in der Praxis penetrant als Kriegsverbrechen gebrandmarkt werden, auf internationaler Bühne, in Gesprächen mit ausländischen Regierungsvertretern, bei der Entsendung von Polizisten und Soldaten, die in Krisenländern Kollegen ausbilden. Auch die weitere Unterstützung von Nichtregierungsorganisationen, die in Kriegsländern oder Flüchtlingslagern gute Arbeit tun, ist eine Möglichkeit. Zwei Dinge jedoch verbieten sich: Schweigen über Vergewaltigungen als Waffe und die stille Akzeptanz, wenn diese Verbrechen straflos bleiben.