Verheerend

Potsdam (MOZ) Heute kürt der Brauer-Bund den Grünen Winfried Kretschmann zu Deutschlands Botschafter des Bieres. Gleichzeitig kritisieren Brandenburger Grüne das Auftreten des märkischen Bierbotschafters Axel Schulz. Ist das mal wieder ein Beleg dafür, dass diese Partei nicht weiß, was sie will? Nein, denn rund um das sensible Thema Alkohol kommt es auf das Wie der Werbung an. Und das problematisieren die hiesigen Grünen zu recht.