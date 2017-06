artikel-ansicht/dg/0/

Madlen Turban weiß noch nicht so genau, was sie von der Expansion des Internet-Giganten Amazon halten soll. "Wären wir jetzt in Berlin oder Potsdam, dann müsste man sich schon Gedanken machen, vielleicht auch preislich reagieren, aber in unserer Region ist das ja noch kein Thema", spielt die Inhaberin der beiden Edeka-Supermärkte in Oranienburg auf den in Berlin und Potsdam verfügbaren Lieferservice "Amazon-Fresh" an.

Bei dem neuen Dienst des Internet-Händlers erhält der Kunde fast alles, was es auch im Supermarkt um die Ecke gibt - Obst, Gemüse, Milch- und Fleischprodukte, Tiefkühlkost und sogar Kosmetik- und Pflegeprodukte. Bestellen kann man die Waren über das Internet. "Die Frische aller Produkte wird kontinuierlich geprüft", verspricht Christine Maukel, Managerin bei Amazon. "Und sollte ein Produkt nicht den Kundenerwartungen entsprechen, greift das Amazon Frischeversprechen und der Artikelwert wird zurückerstattet." Offen lässt Maukel jedoch, ob der Kunde die eventuell nicht mehr ganz so frischen Äpfel dann zurückschicken muss oder behalten darf und inwiefern der Kunde in der Beweispflicht steht, dass die Waren tatsächlich schon bei der Lieferung nicht in Ordnung waren. Denn geliefert werden die Waren von DHL - und die Paketzusteller haben in der Regel wenig Zeit um zu warten, bis der Kunde alle Waren geprüft hat.

"Bei uns gibt es dieses Problem nicht", sagt Madlen Turban. Im Supermarkt könne sich der Kunde "seinen Apfel oder sein Kotelett selbst aussuchen". Ein weiterer Pluspunkt aus Sicht der Oranienburger Händlerin: "Der persönliche Kontakt zu den Mitarbeitern, die Möglichkeit zum Nachfragen, auch mal die eine oder andere Verkostung. Das entfällt natürlich bei der Internetbestellung."

Darauf schwört auch Benjamin Wiese vom Rewe-Markt in Velten. Noch sei es so, dass der Kunde seine Waren selbst aussuche und lieber mit dem Einkaufswagen durch die Regale schlendere, mal die eine oder andere Ware anfasse und dran rieche, statt im anonymen Internet danach zu suchen. "Wir überlegen auch nicht, ob wir selbst ausliefern sollen", sagt Wiese. Dass ein Internetgigant wie der amerikanische Online-Versandhändler Amazon, der mit seiner Auswahl an Büchern groß geworden ist, jetzt auf den Lebensmittelmarkt strebt, stört den Veltener Rewe-Mitarbeiter nicht. "Bei uns macht sich das nicht bemerkbar. Wir sind weit weg vom Schuss", sagt Benjamin Wiese.

Ob die Ofenstadt künftig wirklich weit genug entfernt sein wird, um auf den Internet-Versand von Tomaten, Gurken und Co. verzichten zu können, zeigt die Zukunft. Der Handelsverband Berlin-Brandenburg (HBB) erklärt in seinem Ausblick für 2017 den Online-Handel als den Motor für Umsatzsteigerungen im Einzelhandel und hat dabei vor allem den Lebensmittelhandel im Auge. Aktuell würden nur etwa ein Prozent der Lebensmittel bundesweit online gekauft, so der Handelsverband, doch hier sei ein großer Wachstum zu erwarten, so die HBB-Prognose.

Für Günter Päts, stellvertretender HBB-Hauptgeschäftsführer aus Neuruppin, ist der Online-Handel vor allem eine "Frage der Logistik". Allein schon deshalb hält Päts Oranienburg nicht für gefährdet. Für den Transport sei die Stadt zu weit weg und die Logistik dadurch nicht kostendeckend. Außerdem habe der Online-Handel mit Lebensmittel lange nicht das "umfassende Sortiment" wie die Fachmärkte vor Ort. "Dort kann ich unter weit mehr als 50 Käsesorten auswählen, bei Amazon nicht", so Päts.Da irrt Päts. Bei Amazon-Fresh in Berlin kann der Kunde unter 135 Käseangeboten wählen.

Dennoch ist sich Päts sicher, dass in der Region die großen Läden wie Edeka, Rewe und Kaufland dagegenhalten können. Päts macht sich um die Lebensmittelhändler auf dem platten Land "noch keine Sorgen. Da passiert nicht viel."