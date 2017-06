Grün statt schwarz

artikel-ansicht/dg/0/

Die jungen Chemieunternehmer, die sich auf einem Rohstoffgipfel in Berlin treffen, eint eine Vision: Sie wollen weg vom Erdöl. Katrin Streffer etwa beschäftigt sich seit Jahren mit der Frage, was man mit dem Überfluss an Biomasse machen kann. 13 Milliarden Tonnen würden jährlich weltweit geerntet, sagt die Gründerin der LXP Group, aber nur fünf Prozent davon in der Industrie verwertet.

"Das ist reine Verschwendung", sagt die Unternehmerin, die ein Verfahren entwickelt hat, um auch aus Zellulose zwei wichtige Grundstoffe herstellen zu können: Zucker, der für Biokraftstoffe verwendet wird und/oder Lignin, aus dem Lösungsmittel hergestellt werden. Noch fehlen ihr geeignete Katalysatoren, um die chemischen Prozesse zu beschleunigen.

Alina Chanaewa vom niederländischen Unternehmen Skytree hat Anlagen für den Haushaltsgebrauch entwickelt, die Kohlendioxid aus der Luft abscheiden. "Davon sind gerade drei Terratonnen über uns verfügbar", sagt sie (d.h. drei Billionen Tonnen). Aus dem Klimakiller kann Methanol entstehen, das als Brennstoff für Heizöfen dient. Im Schornstein würde wieder CO2 abgeschöpft - ein Kreislauf.

Mit diesen Ideen soll der Einsatz umweltbelastender Rohstoffe in der Chemieindustrie reduziert werden und die Branche nachhaltiger zu machen. Ein Schwerpunkt ist die Forschung zu Alternativen für fossile Kohlenwasserstoffe. Das Treffen in der Technischen Universität Berlin unter dem Motto "Weg vom Erdöl" war nicht zufällig gewählt: Dort entsteht das erste Zentrum der grünen Chemie.

"Wir können theoretisch alles mit Kohlendioxid und Wasser produzieren", sagt Kurt Wagemann, Geschäftsführer von Dechema, einer Denkfabrik der chemischen Industrie, die über ein Netzwerk mit 5800 Partnern verfügt. "Aber es hakt noch an der Energieversorgung. Wir brauchen für die technologischen Prozesse enorm viel günstigen Strom."

Wagemann hat vor allem die "Low Carbon Production" als Zukunftsmarkt auserkoren. "Kohlendioxid wird irgendwann ein echter Rohstoff, aber er steht bald nur noch begrenzt zur Verfügung", erklärt er. Im Jahr 2050 könne man mit dem aus Schloten gewonnenen Kohlendioxid theoretisch noch nicht einmal den Bedarf der Chemieindustrie decken.

20 Millionen Tonnen Rohstoffe werden in der deutschen Chemieproduktion jährlich verarbeitet, drei Viertel davon stammt aus Ölquellen, 13 Prozent aus Erdgasförderanlagen und Kohlegruben, der Rest aus nachhaltigen Quellen. Die Chemie nutzt laut Branchenverbänden hierzulande 14 Prozent des verbrauchten Erdöls, der große Rest wird in Heizungen und Motoren verfeuert.

Robert Schlögl, Direktor des Fritz-Haber Instituts, welches Grundlagenforschung betreibt, fordert die Politik zum Handeln auf. "Wir müssen eine grundsätzlich neue Energiedebatte anstoßen", sagt er. "Erst wenn wir aufhören, Erdöl und Erdgas zu verschwenden, schaffen wir den Durchbruch. Aber das ist eine Aufgabe für vielleicht zehn Generationen", sagt er.

Und die chemische Industrie kann nur einen Beitrag leisten. Der globale Hunger nach Erdöl wird immer größer. Doch die entscheidende Frage, wann das Zeitalter des schwarzen Golds zu Ende geht, kann immer noch niemand verlässlich beantworten. Frühere Theorien über den "Peak Oil", den Zeitpunkt, an dem die Nachfrage das Angebot übersteigt, sind überholt.

Doch das Geschäftsmodell der Ölmultis ist künftig bedroht, wenn der Siegeszug von erneuerbaren Energien anhält und Elektroautos zu erschwinglichen Preisen und mit besseren Batterien angeboten werden. Der Chef der Internationalen Energieagentur, Fatih Birol, sprach jüngst von einem "Tesla-Schock" für die Ölindustrie. Ratingagenturen erwarten einen radikalen Wandel in der Branche.

Zwar ist der Anteil der Elektroautos unter den weltweit fahrenden Pkw immer noch verschwindend gering - er beträgt gerade einmal 0,2 Prozent. Das sind über zwei Millionen Fahrzeuge. Doch der Markt wird umgekrempelt: Konzerne wie Daimler, Volkswagen und Hyundai wollen ab 2020 die ersten Elektro-Lastwagen ausliefern. Hinzu kommen Tausende Gründer, die an kleinen Lösungen arbeiten. Ein Beispiel ist die Firma Carla Cargo aus Freiburg, die Fahrradanhänger mit Elektromotoren konstruiert. Der Stahlrahmen trägt ein Gewicht von 150 Kilogramm. Dadurch könnten viele kleine Güter in den Innenstädten bewegt werden, sagt der Unternehmer Markus Bergmann.

Diese Ansätze reichen aber nicht, um die schon 2006 von der großen Koalition beschlossene Strategie "Weg vom Erdöl" umzusetzen, sagt Hans-Jochen Luhmann, Energiewirtschaftsexperte am Wuppertal-Institut. "Die Politik hat große Möglichkeiten, wenn sie bereit ist, die Führung zu übernehmen." Das gelte vor allem für die Autoindustrie. "Sie muss an die Hand genommen werden."

¦ Erste Vorhersagen, wann das Maximum der Ölproduktion erreicht ist, traf der Geologe Marion King Hubbert vor mehr als 60 Jahren. Der amerikanische Experte prognostizierte, dass der sogenannte Peak Oil in seinem Heimatland schon Anfang der 1970er-Jahre eintrifft. Die weltweite Förderkurve sollte nach seinen Berechnungen bis 1995 sinken. Damals war an eine wirtschaftlich sinnvolle Erschließung von ölhaltigen Schiefergesteinen nicht zu denken, Fracking kam erst später auf.

Daher haben auch weitere Vorhersagen eine große Spreizung. Heute liegen die nachgewiesenen Ölreserven mit 1,68 Billionen Barrel (ein Fass mit 159 Litern) doppelt so hoch wie 1980. Auch die globale tägliche Ölproduktion hat sich seit Anfang der 1970er-Jahre auf derzeit 96 Millionen Barrel verdoppelt. Nicht abschätzen lässt sich, wie mit künftigen Technologien die Vorkommen am Meeresgrund angezapft werden können.

Dennoch wagte ein Shell-Manager vor einigen Monaten die Prognose, die weltweite Nachfrage nach Erdöl würde ab 2021 rückläufig. Zu diesem Zeitpunkt könnte noch weit mehr Öl produziert werden als der Markt braucht- das hätte mit den düsteren Szenarien der Vergangenheit nichts mehr zu tun. Vorsichtiger ist die Internationale Energieagentur IEA: Sie erwartet, dass die Nachfrage bis 2040 stiegt - auf 104 Millionen Barrel täglich. Gleichzeitig müssten die Konzerne bald 900 Milliarden Dollar in die Erschließung investieren - angesichts der instabilen politischen Lage sei diese Zahl kaum zu erreichen. Hinzu kommt, dass Golfstaaten wie Saudi Arabien, Nummer 2 der Staaten mit den größten Vorkommen, auf andere Industrien setzen, um die Abhängigkeit vom Öl zu verringern.