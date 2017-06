Entscheidung gefallen: Beim Kinosommer läuft "der geilste Tag"

artikel-ansicht/dg/0/

Zehdenick (pilz) Die Entscheidung ist gefallen: Bei der Kinosommer-Vorstellung der Mittelbrandenburgischen Sparkasse (MBS) und unseres Verlages am 15. Juli in Zehdenick wird der Film "Der geilste Tag" von und mit Matthias Schweighöfer sowie Florian David Fitz gezeigt. Zahlreiche Leser votierten für diese deutsche Komödie und verwiesen die Streifen "Birnenkuchen mit Lavendel und "Willkommen bei den Sch'tis" auf die Plätze.

Zwei Tickets für die Teilnahme an der beliebten Potsdamer Schlössernacht am 19. August gewann bei unserer Umfrage Astrid Müller aus Zehdenick. Sie kann sich in den nächsten Tagen über Post aus unserem Hause freuen. Gewonnen haben aber auch alle Kino-Fans, die Lust auf ein besonderes Erlebnis haben: Die Open Air-Veranstaltung auf dem Sportplatz am Adolf-Mann-Platz ist nämlich kostenlos. Einlass ist bereits ab 20 Uhr, um 22 Uhr hebt sich der Vorhang.

Wichtig für alle, die den Kino-Sommerabend genießen wollen, sie mögen Sitzgelegenheiten mitbringen, das kann durchaus auch ein Liegestuhl sein, wie die MBS Potsdam anmerkt.

Selbstverständlich werde es, wie bei solchen Veranstaltungen üblich, ein ausreichendes Speisen- und Getränkeangebot geben, heißt es.