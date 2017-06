Klare Schlappe

artikel-ansicht/dg/0/

Washington (MOZ) So sehr Donald Trump versucht, selbst die schlimmsten Niederlagen mit Zuckerguss zu überziehen, gibt es an seiner jüngsten Schlappe nichts zu beschönigen. Mit der verschobenen Abstimmung über ein Gesetz, das an die Stelle von Obamacare sollte, der unter seinem Vorgänger verabschiedeten Gesundheitsreform, hat er den schwersten Rückschlag seiner jungen Präsidentschaft erlitten. Die als Trumpcare bekannte Nachfolgeregelung ist damit nämlich so gut wie tot. Die Differenzen erscheinen unüberbrückbar.