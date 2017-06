180-faches Lampenfieber

artikel-ansicht/dg/0/

Seelow (MOZ) Für die 180 Seelower Hortkinder gab es am Mittwoch im Kreiskulturhaus Herzklopfen kostenlos. Die Gruppen zeigten auf der Bühne ihren Freunden, Eltern und Großeltern, was sie in vielen Übungsstunden einstudiert haben. Bevor Moderatorin Aurelia allerdings die erste Nummer, ein Trommelkonzert, ansagen konnte, begrüßte Hortleiterin Jutta Gloth die Gäste. Sie freue sich, dass die nun schon 20-jährige Tradition der Schuljahresabschlussprogramme inzwischen so viele Mitstreiter gefunden hat. Alle Gruppen und auch die Erzieher der Seelower Einrichtung haben sich mit originellen Ideen beteiligt. Auch die Sprachfördergruppe war dabei. Außerdem konnte die Hortleiterin verkünden, dass die Einrichtung ihren Titel als "Haus der kleinen Forscher" erfolgreich verteidigen konnte. Michael Völker von der IHK überreichte die Urkunde.