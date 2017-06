Von "Tanz der Vampire" bis "Chicago"

artikel-ansicht/dg/0/

Fürstenwalde (MOZ) Beine kreisen um rote Stuhllehnen, schmiegen sich lassiv übereinander; "Hey" dröhnt es aus den Lautsprechernboxen, ihre Rasseln schlagen die Tänzerinnen jetzt immer schneller. "Be italian" heißt das Stück, das die Dance Company vom Fürstenwalder Tanzkreis probt - eines der letzten Male vor der Musical-Nacht am Sonnabend.

artikel-ansicht/dg/0/1/1584831/

Auf der Parkbühne wird dann nicht nur der Song aus dem Musical "Nine" mit Tanz, Gesang und Schauspiel zum Leben erweckt. Auch Szenen aus "Les Misérables", "Chicago", "Chorus Line" und "Dracula" werden zu sehen sein. "Highlight ist das Finale mit "Tanz der Vampire'", kündigt Marcel Schnieber an. Er erarbeitet seit Anfang des Jahres mit den Tänzerinnen die Choreographien. "Wir unterstützen die Sänger vom Berliner Ensemble Musikala", sagt der Fürstenwalder, der selbst ein Teil von diesem ist. Im vergangenen Jahr stand Musikala mit seiner Show zum ersten Mal auf der Parkbühne.

Das Zusammenspiel von Bewegung, Rasseln und Stühlen sei das Schwierige an der Choreografie, sagt Jamy Falk. Die 19-Jährige tanzt seit 15 Jahren. "Die Drehung auf vier oder auf acht", fragt eine Tänzerin in die Runde. Franziska Grafe, die die Probe bis zum Eintreffen von Marcel Schnieber leitet, geht die Bewegungen noch einmal durch. Sie sei zwar kein festes Mitglied der Gruppe mehr. "Aber viele Ehemalige machen bei der Musical-Show mit."

Der gemeinsame Auftritt von Musikala und Tanzkreis in Fürstenwalde ist nur der Anfang. "Nächsten Monat zeigen wir die Show in der Zitadelle Spandau, im nächsten Jahr auch in Bad Saarow", kündigt Schnieber an.

Musical-Nacht am Sonnabend, 19 Uhr (Einlass 18 Uhr), auf der Parkbühne. Karten kosten 22 Euro und sind erhältlich unter www.die-parkbuehne.de und im Tourismusbüro, Tel. 03363760600.