Groß Schönebecker schreiben Polizeichef

Groß Schönebeck (MOZ) Seit mehr als einem halben Jahr kämpfen die Groß Schönebecker um den Erhalt ihrer Sparkasse. Bisher ohne Erfolg. Das Geldinstitut will die Niederlassung zum 1. Juli schließen. Nun hat der Ortsvorsteher Hans-Joachim Buhrs einen offenen Brief an Jens Starigk verfasst, den Leiter der Polizeiinspektion Barnim.

Neben Groß Schönebeck (Foto) schließen Filialen in Eberswalde-Westend, Bernau-Süd, Lunow und Britz. © Rudolf Prume

In dem Schreiben versucht Buhrs, die Brisanz der Filialschließung zu vermitteln. "Weil es hier auch keine Filialen und Einrichtungen anderer Banken gibt (...), bedeutet das für die etwa 3500 Bürger im Einzugsbereich der Filiale Groß Schönebeck, dass sie mindestens 14 Kilometer bis (...) zum nächsten Geldautomaten fahren müssten", erläutert der Ortsvorsteher.

Anlass für den offenen Brief sind die zuletzt gehäuft aufgetretenen Attacken auf Geldautomaten. Die Groß Schönebecker vermuten, dass diese ein Grund für die Entscheidung der Sparkasse sein könnten. Außerdem fühlen sie sich "im Nordwesten des Landkreises zunehmend "abgehängt'", wie Buhrs es formuliert. Er fragt den Polizeichef, ob die Bewohner dieses Gefühl auch im Hinblick auf die Sicherheitslage haben müssten. "Würden Sie (...) das Vorhalten eines Geldautomaten in Groß Schönebeck aus sicherheitspolitischer Sicht befürworten oder ablehnen?", will er von Jens Starigk wissen.

Aus der zuständigen Pressestelle der Polizeidirektion Ost kommt eine ernüchternde Antwort: "Der Leiter der Polizeiinspektion Barnim wird sich nicht in die öffentliche Diskussion um die Aufstellung eines Geldautomaten in Groß Schönebeck einschalten", teilt Sprecher Stefan Möhwald auf Anfrage der Märkischen Oderzeitung mit. "Die Auswahl derartiger Standorte treffen allein die betreffenden Geldinstitute nach unternehmerischen Gesichtspunkten." Diese habe die Polizei nicht zu werten.

Im Hinblick auf die Sicherheitslage fügt er einige Informationen an: "Die Gesamtzahl der Straftaten in Groß Schönebeck lag im Jahr 2016 bei insgesamt 61." Davon seien 38 Taten aufgeklärt worden. "Dies entspricht einer Quote von 62,3 Prozent." Gut neun Prozent mehr als im Landesdurchschnitt.

Die Kriminalitätsbelastung - sprich: die Straftaten je 100 000 Einwohner - läge in der Gemeinde Schorfheide bei 5813. Zum Vergleich: Im Landkreis Barnim beläuft sich der Wert auf 7025, im gesamten Land Brandenburg sogar auf 7479. "Sowohl im Landkreis, aber insbesondere in der Gemeinde Schorfheide, leben die Menschen damit aus hiesiger Sicht sehr sicher", erklärt Stefan Möhwald.

Hans-Joachim Buhrs reagiert gelassen. "Wir haben es einfach nochmal versucht", erklärt der Ortsvorsteher. Nun führen die Groß Schönebecker Gespräche mit anderen Geldinstituten - in der Hoffnung, dass künftig wenigstens ein Geldautomat im Ort zur Verfügung stehen wird.