Schicksalstag für Bombardier

Hennigsdorf (MOZ) Der Donnerstag hat das Zeug dazu, als ein geschichtsträchtiger Tag in die Historie der Stadt Hennigsdorf (Oberhavel) Eingang zu finden. Der Aufsichtsrat von Bombardier will heute sein Eckpunktepapier verabschieden, mit dem die Zukunft der deutschen Zugsparte eingeläutet werden soll. "Die Situation ist angespannt", ist dieser Tage immer wieder von Mitarbeitern zu hören. Viele schauen sich bereits nach einem alternativen Arbeitsplatz um; nicht nur im Bereich der Produktion, sondern auch im Engineering. Für Hennigsdorf steht die fast 110-jährige Tradition, Schienenfahrzeuge zu produzieren, auf dem Spiel. Bombardier beabsichtigt, die Serienproduktion einzustellen. Ein auf Druck des Bundeswirtschaftsministeriums bestelltes externes Gutachten soll allerdings empfehlen, einen Teil der Produktion in Hennigsdorf zu erhalten. Dem Vernehmen nach sollen das aber nicht mehr als 200 Arbeitsplätze sein. Sollte die Serienproduktion doch geschlossen werden, wird mit dem Verlust von rund 800 Arbeitsplätzen gerechnet.

Blick ins Werk: Ein Fahrzeugmonteur arbeitet in Hennigsdorf an einer S Bahn vom Typ 430.

Der Betriebsrat kämpfte bis zuletzt darum, dieses Schicksal von Hennigsdorf abzuwenden. Für Michael Wobst, der dieser Tage sein 25. Jubiläum als Betriebsratsvorsitzender begehen konnte, dürfte die Nacht zu heute eine kurze gewesen sein. Er muss nicht nur für die Interessen der Hennigsdorfer kämpfen, sondern als Vorsitzender des Gesamtbetriebsrats auch das Schicksal aller deutschen Bombardier-Standorte im Auge behalten. Betriebsrat und Vertreter der Metall-Gewerkschaft befanden sich bis Mittwochabend in Vorgesprächen auf die heutige Sitzung. "Wir sind alle innerlich angespannt", sagte Stefanie Jahn von der IG Metall.

Quasi in letzter Minute hatte das Bundeswirtschaftsministerium nochmals versucht, Einfluss auf die Zukunft der deutschen Standorte von Bombardier zu nehmen. Anfang dieser Woche gab es ein Gespräch im Hause von Brigitte Zypries (SPD), wie deren Sprecherin Beate Baron am Mittwoch gegenüber dieser Zeitung bestätigte. Die Ministerin selbst habe aber an der Zusammenkunft von Fachkollegen ihres Hauses nicht teilgenommen. Eingeladen waren Vertreter von Bombardier, nicht aber von Arbeitnehmerseite, fügte Baron an.