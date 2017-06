Mitreißende Bühnenshow

artikel-ansicht/dg/0/

Bad Freienwalde (MOZ) 30 Auftritte auf der Bühne des OFFI an einem Stück. Die "Talenteshow 2017" des KSC Neutrebbin zerrte an den Nerven der Interpreten, der Eltern und des Organisators - Frank Seemann vom KSC Neutrebbin. Dieser hatte Trainingsanzug und Trillerpfeife gegen Hawaiihemd, beige Hose und Mikrofon getauscht. Die Talenteshow ist "sein Kind", das er vor einigen Jahren aus der Taufe hob.

"Das ist eine große Sache, die ich weiter betreibe", sagte Seemann. Die Teilnehmer rekrutiert Seemann aus den Talentshows der Schulen. Im Publikum fieberten Eltern, Großeltern, Schulleiterinnen und Betreuer aus den Vereinen mit und belohnten die kleinen Darsteller mit Beifall, spendeten Trost und sparten nicht an Lob.

Die Talente aus Schulen in Bad Freienwalde, Neuenhagen (Insel), Wriezen, Heckelberg, Neutrebbin und Werneuchen traten in fünf Kategorien an: Instrumentalmusik, Tanz, Gesang/Playback, Karneval und Unterhaltung. Eine Jury verteilte Punkte in jeder Kategorie.

Für den Veranstalter ist der Sieg nicht so wichtig. Seemann will mit seiner "Oderländer Showbühne" vielmehr, dass sich die Kinder etwas zutrauen wie Lea-Marie Fink aus Neuenhagen, die live ein A-Capella-Lied sang. Dass sie vor Aufregung zuerst nicht den richtigen Ton traf, brachte sie der Verzweiflung nahe. Zwei Freundinnen kamen auf die Bühne, trösteten sie und sprachen ihr Mut zu, so dass der zweite Versuch klappte. Das Publikum spendierte ihr dafür eine Extraportion Beifall.

Auch Gruppen waren dabei, wie die Trommler der Käthe-Kollwitz-Schule sowie Tanzgruppen der Karnevalsvereine Altreetz, Bad Freienwalde und Werneuchen.