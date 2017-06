Passagierboote mit Sonne im Tank

artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (MOZ) Der jüngste Auftrag kam aus dem Okavango-Delta, einem Nationalpark im südafrikanischen Botswana, der für seinen Tierreichtum berühmt ist. Tim-Derek Schultze lässt dorthin zwei seiner Solarboote transportieren, um Regierungsvertretern zu zeigen: Safaris gehen auch umweltfreundlich. Das Ziel ist, mehr als 500 Passagierboote mit elektrischen Antrieben umzurüsten. "Der steigende Tourismus ist dort ein großes Problem, für die Natur und vor allem für die Tiere", sagt er. Der 49-jährige Chef der Berliner Firma Solarwaterworld ist per Zufall in die Schiffbaubranche geraten. Früher war er Gastronom, aber auch begeisterter Wassersportler. Zuerst hatte er sich Aktien des Unternehmens gekauft, um dann selbst zum Vorstandsvorsitzenden aufzusteigen. "Wenn Lärm auf Gewässern entsteht, muss man an neuen Lösungen arbeiten", sagt er und zeigt auf ein Hausboot mit knatternden Motor.