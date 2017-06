Pendlerströme kanalisiert

artikel-ansicht/dg/0/

Strausberg (MOZ) Die Geduld der S-Bahn-Fahrgäste wird nicht nur durch die Baustelle im Bahnhof Strausberg arg strapaziert. Auch wer in den Ferien mal schnell in die Hauptstadt will, muss mehr Zeit einplanen: Vom 22. Juli bis zum 20. August fahren zwischen Lichtenberg und Ostkreuz keine S-Bahnen. Darüber hinaus gibt es am Wochenende 22./23. Juli Einschränkungen im gesamten S-Bahn-Verkehr zwischen Lichtenberg und Grunewald/Olympiastadion und ab 24. Juli dann auch zwischen Lichtenberg und Ostbahnhof. Grund sind die Bauarbeiten am Ostkreuz.