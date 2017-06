769 Wohnungen abgerissen

artikel-ansicht/dg/0/

Fürstenwalde (MOZ) 16 Blocks mit 769 Wohnungen wurden seit 2008 in Fürstenwalde abgerissen. Jetzt ist das Kapitel Rückbau geschlossen. Im Stadtentwicklungsausschuss stellte Fachgruppenleiter Christfried Tschepe die Bilanz vor. Rund 2,323 Millionen Euro flossen in den Rückbau. Das Stadtsäckel wurde damit nicht belastet.

artikel-ansicht/dg/0/1/1584843/

Im ersten Moment ist Marina Kowoll geschockt, als sie erfährt, dass es den Block im Ziolkowski-Ring, in dem sie lebt, bald nicht mehr geben soll. "Ich habe ja 30 Jahre dort gewohnt", sagt sie. Heute, fünf Jahre später, ist die Fürstenwalderin zufrieden, dass sich das geändert hat. "Ich gucke jetzt auf einen Park und den Sportplatz", schwärmt sie von ihrem neuen Zuhause. Ohne äußeren Anstoß wäre sie aber wohl nicht auf die Idee gekommen, umzuziehen, räumt Marina Kowoll ein.

Insgesamt fielen in Fürstenwalde binnen fünf Jahren 769 Wohnungen in 16 Blocks der Abrissbirne zum Opfer. Insgesamt wurden gut 44 300 Quadratmeter abgetragen. Die Gebäude hatten eine schlechte Substanz, viele Einheiten standen darin leer. Insgesamt lag der Leerstand 2009 im Stadtgebiet bei 16,7 Prozent - oder anders ausgedrückt: Für 1074 von 6431 Wohnungen gab es keine Mieter.

Heute ist das anders. Bei der Wohnungsgenossenschaft liegt der Leerstand aktuell bei fünf Prozent, sagt Ronny Rottscholl, der technischer Vorstand dort ist. Und auch diese Zahl rühre größtenteils daher, dass derzeit drei Blocks in der Komarow-Straße saniert werden und einige Wohnungen dort baubedingt nicht belegt werden können. Auch die Wohnungswirtschaft meldete zuletzt einen Leerstand von unter 10 Prozent.

Rund 2,323 Millionen Euro kostete der Rückbau in Fürstenwalde. "Die Finanzierung erfolgte zu 100 Prozent durch Bund und Land", betonte Christfried Tschepe, der im Rathaus für die Stadtentwicklung zuständig ist. Nachdem Anfang dieses Monats die Schlussabrechnung des Landesamtes für Bauen und Verkehr einging, stellte er die Bilanz im Fachausschuss vor.

Ursprünglich sah der Plan sogar vor, 1015 Wohnungen abzureißen, erinnerte Tschepe. Als sich 2012 jedoch eine Trendwende abzeichnete, wurde das Programm gestoppt. In der aktuellen Diskussion wird sich vor allem mit den Problemen der wachsenden Stadt beschäftigt.

Wurde rückblickend zu viel abgerissen? "Möglicherweise würde man heute anders an das Thema herangehen", formuliert Tschepe es vorsichtig. Allerdings habe ein Teil des Abrisses ja auch dazu geführt, dass sich die Wohnqualität in den bestehenden Häusern erhöhte. "Jetzt kann mir keiner mehr auf den Teller gucken, wenn ich auf dem Balkon bin", bestätigt Nicole Schütze. Die 38-Jährige wohnt seit 15 Jahren in der Komarow-Straße. Vor nicht all zu langer Zeit blickte sie noch direkt auf einen U-förmigen Block. Jetzt ist dort, gegenüber der Kita Sputnik, eine Grünfläche.

Sie gehört der Wohnungsgesellschaft. "Erst mal" passiere dort nichts, sagt Rottscholl auf Nachfrage. Ohnehin dürfen auf keiner Fläche, die mit Fördergeld beräumt wurde, innerhalb von 20 Jahren Mehrfamilienhäuser entstehen, betont Tschepe. Hätte Rottscholl aus heutiger Sicht mehr Häuser stehen lassen? "Nein! Wir haben alles richtig gemacht", sagt er.

Auch wenn neben dem Rückbau-Programm kürzlich auch die Maßnahmen der Sanierungsgebiete "Mitte" und "Domumfeld" abgeschlossen wurden, fließen weiterhin Fördermittel in die Domstadt. Das Programm "Aktive Stadtzentren" laufe noch bis 2019, sagt Tschepe. Daraus fließe auch Geld in die Marktplatzumgestaltung. Außerdem gebe es noch das Programm "Stadtumbau Aufwertung" - mit dessen Hilfe die Aufbauschule in Angriff genommen werden soll.