Dass es geht, zeigt Großbritannien. Vorreiter war Professor Graham MacGregor, Mediziner von der Queen Mary University of London. Er hatte 2014 zusammen mit anderen Experten und auch dem Starkoch Jamie Oliver eine Kampagne gegen den allgegenwärtigen Zucker gestartet, der für Karies, Fettleibigkeit und Diabetes 2 sorge. Unter anderem mit dem Ergebnis, dass ab 2018 zuckerhaltige Getränke zusätzlich besteuert werden. Auf Selbstverpflichtungen der Industrie, sagt MacGregor, dürfe man sich nicht verlassen: "Die wissen, was sie anbieten. Aber sie verdienen daran sehr gut." Deshalb brauche man verbindliche Ziele, die die Politik vorgeben müsse. Aber auch öffentlicher Druck ist nötig. Und so hat die Industrie auf der Insel bereits freiwillig 10 000 Produkte mit der sogenannten Lebensmittelampel gekennzeichnet, gegen die sich die Hersteller in Deutschland mit Händen und Füßen wehren.

"An Regulierung kommt man nicht vorbei", sagt auch die Professorin Ilona Kickbusch vom Graduate Institute of International and Development Studies in Genf. Und dazu müsse das Thema ganz oben in der Politik angesiedelt sein. Es gehe "um eine signifikante Preiserhöhung" für zuckerhaltige Erfrischungsgetränke. Gerade habe das Estland genau das für die Zeit ab 2018 beschlossen.

Das Argument, der mündige Verbraucher könne ja selbst entscheiden, was er an Zucker konsumiere, lässt Professor Ralph Hertwig nicht gelten. Sein Max-Planck-Institut für Bildungsforschung hat 305 Elternpaare befragt, wie hoch sie bei Lebensmitteln, die ihre Kinder essen, den Zuckergehalt beziffern. 74 Prozent hätten ihn deutlich unterschätzt. Besonders krass sei das bei einem großen Fruchtjoghurt gewesen, der elf Stück Zucker enthält, im Schnitt hätten die Eltern auf vier Stück getippt.

Insgesamt gelte, sagt AOK-Vorstandschef Martin Litsch, dass jeder Deutsche fast doppelt so viel Zucker esse, wie gut für die Gesundheit sei. Weshalb denn auch Ralph Hertwig meint: "Es ist bereits 5 nach 12."