Alles im Bau

Berlin (MOZ) Am 9. Juli wollen A100-Gegner den Verkehr am Hohenzollerndamm lahmlegen. Der Weiterbau der Stadtautobahn ist umstritten. Gebaut wird trotzdem.

Protest in der Horizontalen: Bei einem sogenannten Flashmob gegen den Erweiterungsbau der Stadtautobahn A100 besetzten Demonstranten vor einigen Jahren die Kreuzung Oberbaumbrücke/Warschauer Straße in Friedrichshain.

Erwin Bender ist nicht überzeugt. "Es geht doch auch um Arbeitsplätze", sagt der Neuköllner Rentner. "Also ich hab' da noch keine abschließende Meinung." Fast eine halbe Stunde lang hat er sich angehört, warum Tobias Trommer gegen die Verlängerung der A100 kämpft. Umweltzerstörung, Lärm, Verlust von Wohn- und Lebensqualität. Das sind nur einige Schlagworte, die der Koordinator vom "Aktionsbündnis A100 stoppen!" aus dem Ärmel schüttelt. Trommer hat Routine. Er ringt schon zehn Jahre mit der Stadtautobahn. "Lärm gibt es auch bei mir auf der Sonnenallee", kontert Bender. Trommer wirkt verblüfft. Um die beiden herum wuseln in der Kreuzberger "Markthalle Neun" Vertreter von allerlei Initiativen, die sich am Stadtforum "Wie reden wir zukünftig über die Stadtentwicklung" beteiligen.

Wenn es um die A100 geht, haben die Bürger wohl nicht mehr viel mitzureden. Noch nicht einmal der Senat kann ernsthaft etwas gegen die Verlängerung ausrichten. Auf die Frage, ob der Bund gegen den Willen Berlins an der Stadtautobahn weiterbauen kann, antwortet Matthias Tang, Sprecher der Verkehrssenatsverwaltung, so: "Bisher ist über Planungen großer Infrastrukturprojekte bundesweit in der Regel einvernehmlich entschieden worden. Insofern ist die Frage schwer zu beantworten - selbst wenn es theoretisch möglich wäre, könnte es aus politischen und pragmatischen Erwägungen praktisch nicht umsetzbar sein, ein Infrastrukturprojekt dieser Größe gegen den erklärten Willen eines Landes durchzusetzen." Könnte.

Es gebe keinen Handlungsbedarf, hieß es in der Berliner Koalition, und deswegen wurde das Thema A100 für diese Legislaturperiode mit Nichtachtung gestraft. Doch die Lage hat sich geändert. Denn mittlerweile hat auch der Bundesrat der Schaffung einer neuen Infrastrukturgesellschaft zugestimmt, die ab 2021 für sämtliche Autobahnbauprojekte zuständig sein soll. "Mit der Gründung der Infrastrukturgesellschaft sind eigentlich die Messen gesungen", sagt die linke Verkehrsexpertin Jutta Matuschek. "Die Planungshoheit geht auf den Bund über." Berlin darf zwar beantragen, die Planung zu behalten, meint die langjährige Parlamentarierin im Abgeordnetenhaus. Eine Entscheidung, ob man das will, hat Berlin jedoch noch nicht getroffen. Der Antrag müsste bis 2019 gestellt werden.

Momentan herrscht Funkstille. "Zum 17. Bauabschnitt finden aktuell keine Gespräche zwischen Berlin und dem BMVI statt", heißt es aus dem Haus von Verkehrssenatorin Regine Günther (parteilos). Das BMVI, also das Bundesverkehrsministerium, lässt jeden Tag Fakten schaffen. Wer auf der Kiefholzstraße von Alt-Treptow in Richtung Schöneweide fährt, stößt bald auf Kolossalbauten. Sie gehören zum Abschnitt 16 der A100-Verlängerung. 2022 soll er fertig sein und am Treptower Park enden.

"Wenn die A100 kommt, ist hier Verkehrschaos", sagt Tobias Trommer. Was für den Bund ein wesentlicher Grund ist, die A100 bis zur Storkower Straße zu verlängern. Erst dadurch "entfalte sich die volle Verkehrswirkung". Und deswegen steht im Bundesverkehrswegeplan 2030 als einziges Berliner Projekt mit Dringlichkeit der Abschnitt 17. Wegen der ganzheitlichen Sicht auf die Strecke vom Dreieck Neukölln bis nach Lichtenberg ist auch Abschnitt 17 offiziell schon "im Bau", obwohl es für ihn nur Vorplanungen gibt. Die Kosten für Abschnitt 17 und den noch nicht fertiggestellten Teil von Abschnitt 16 betragen mehr als 800 Millionen Euro. Die teuerste Autobahn des Landes, denn es geht insgesamt um 7,3 Kilometer Länge. Bei Tempo 80 braucht man dafür keine sechs Minuten.

Man könnte natürlich auch eine normale vierspurige Straße bauen. "Warum wird das nicht gemacht?", fragt Tobias Trommer. "Weil dann Berlin bezahlen müsste." Rentner Erwin Bender weiß immer noch nicht, wie er zur A100 steht. Und wie findet er, dass der Bund entscheidet? "Das kann doch nicht sein", sagt er entgeistert.