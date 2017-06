Stettin verbannt kommunistische Straßennamen

artikel-ansicht/dg/0/

Stettin (MOZ) Polens Kommunen müssen Straßennamen und Denkmäler, die noch in irgendeiner Form an die Zeit vor 1989 erinnern, in diesem Jahr endgültig beseitigen. Das hat die nationalkonservative Regierungspartei PiS in einem Gesetz festgelegt. In Stettin bemüht man sich um eine kreative Umsetzung.

Der "Platz des Polnischen Soldaten" (Plac Zolnierza Polskiego) im Zentrum des heutigen Szczecin hat so manchen Systemwandel erlebt. Bis 1945 hieß er "Königsplatz" und Kaiser Wilhelm I. thronte dort als stolzer Reiter auf einem Denkmalssockel.

Fünf Jahre, nachdem die Stadt an der Oder polnisch geworden war, entstand ein neues Monument: Das "Denkmal der Dankbarkeit für die Rote Armee" zeigt einen sowjetischen Soldaten Hand in Hand mit einem polnischen Arbeiter. Hinter dieser Symbolik, die der damaligen Ideologie entsprach, verbirgt sich die ganze Widersprüchlichkeit der Geschichte: Ohne den Zweiten Weltkrieg, an dessen Beginn Polen sowohl von Hitlerdeutschland wie auch von der Sowjetunion angegriffen wurde, wäre Stettin wohl kaum zur polnischen Stadt geworden.

Als sich die politischen Verhältnisse 1989 erneut grundlegend veränderten, begann der Streit auch um dieses Denkmal. Hätten die einen es als Symbol für den Kommunismus und die sowjetische Bevormundung am liebsten sofort beseitigt, sahen es andere als geschichtliches Zeugnis an. Als Kompromiss - der bisher allerdings nicht umgesetzt wurde - beschloss eine Mehrheit der Stadtverordneten, die Figuren abzumontieren und in einem Teil des Stettiner Hauptfriedhofs aufzustellen, in dem die Rotarmisten begraben wurden, die beim Kampf um die Stadt 1945 den Tod fanden.

Offenkundig beeinflusst von der neuesten ideologischen Entwicklung im Nachbarland entstand jetzt eine völlig neue Idee: Ganz oben auf der zwölf Meter hohen Stele sollte künftig die Gottesmutter Maria mit dem Jesuskind thronen. Zu ihren Füßen könnte man weitere geschichtliche Zeugnisse anbringen. Einen Eisenbahn-Güterwagen etwa, der an die Polen erinnern sollte, die nach Sibirien oder in deutsche Konzentrationslager verschleppt wurden. Oder die Figur von Boleslaw Chrobry, der sich vor gut 1000 Jahren als erster polnischer Herrscher taufen ließ.

Mit diesem Vorschlag wartete ein Komitee auf, welches behauptet, dass sowohl der katholische Bischof der Stadt, Andrzej Dziega, wie auch orthodoxe, evangelische und andere Geistliche seine Idee unterstützen. "Es geht uns um die Verständigung sowohl in unserem eigenen Land wie auch zwischen den Völkern", heißt es in einem offenen Brief, den das Komitee jetzt an die Stadtverordneten gerichtet hat.

Die Parlamentarier müssen zudem über eine Liste von 13 Straßennamen befinden, die nach Ansicht der von der Warschauer Regierung eingesetzten Experten noch immer Symbole für die kommunistische Vergangenheit sind. Dass sich darunter auch die "Straße der Verteidiger Stalingrads" und die des "26. April" befinden (in Erinnerung an den 26. April 1945, an dem sowjetische Soldaten die damalige Hauptstadt Pommerns eroberten), stößt vielen freilich sauer auf.

Leichter tat man sich im Falle der Zygmunt-Berling-Straße, die bisher nach einem polnischen Armeeführer benannt ist, der von Stalin zum General ernannt worden war. Sie soll künftig nach Anna Walentynowicz benannt werden, jener legendären Kranführerin, die 1980 zu den Gründern der Solidarnosc-Bewegung auf der Danziger Lenin-Werft gehört hatte und die beim Flugzeugunglück von Smolensk im April 2010 ums Leben kam.

Einen typisch polnischen Kompromiss fand man bei der "Straße des 9. Mai". Sie erinnert bisher an den 9. Mai 1945 als Tag des Sieges der Sowjetarmee über Hitlerdeutschland. Sie wird ihren Namen behalten, nur dass damit künftig der 9. Mai 1950 gemeint sein soll, an dem der damalige französische Außenminister Robert Schuman die Bildung einer "Europäischen Gemeinschaft" vorschlug und der deshalb als "Europatag" gilt.

Ob freilich die Gottesmutter tatsächlich jemals das Kriegerdenkmal krönen wird, ist derzeit völlig offen. Robert Stankiewicz, der zu den PiS-Abgeordneten im Stadtparlament gehört, lehnt den Vorschlag jedenfalls ab. Seine Begründung: "Die Mehrheit der sowjetischen Soldaten hat doch gar nicht an Gott geglaubt."