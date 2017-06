Schnelligkeit und Kreativität

artikel-ansicht/dg/0/

Brieskow-Finkenheerd (MOZ) Vorsicht - am Sonnabend sind wieder schnelle und bunte Flitzer in Brieskow-Finkenheerd unterwegs! Zum fünften Mal findet in der Gemeinde das Seifenkistenrennen statt. Veranstalter ist wieder der Verein Kulturschmiede, der sich für das kulturelle Leben im Ort engagiert.

Start des Rennens ist um 10 Uhr mit den Vorläufen in den drei Kategorien Kids (6 bis 9 Jahre), Teens (10 bis 15 Jahre) und Oldies (ab 16 Jahren). Gefahren wird mit selbstgebauten Wagen, die sich auf einem 300 Meter langen und sanft geneigten Straßenabschnitt nur durch die Schwerkraft fortbewegen. Zugelassen sind ein- und zweisitzige Seifenkisten, gestartet werden darf allerdings nur mit einem Fahrer. Auch in diesem Jahr gibt es wieder einen Schnupperkurs für Kinder im Alter zwischen fünf und sechs Jahren. Unter vereinfachten Bedingungen und ohne Startrampe können zukünftige Seifenkistenrennfahrer ihr Geschick testen.

Ab etwa 11 Uhr geht es dann in drei Läufen um die schnellste Zeit. Eine unabhängige Jury wird wieder die Kreativität der Seifenkistenbauer bewerten und die schönste Fahrzeuge prämieren. Die Besucher erwartet außerdem ein buntes Rahmenprogramm, für das leibliche Wohl ist gesorgt.

Das kleine Jubiläum nahm die Sparkasse Oder-Spree zum Anlass, eine Spende in Höhe von 400 Euro an die Kulturschmiede zu übergeben. Martin Scharlei, Leiter der Sparkassen-Geschäftsstelle in Brieskow-Finkenheerd, überreichte einen symbolischen Scheck an den Vereinsvorsitzenden Tino Baumann. Scharlei hob zugleich die Bedeutung des ehrenamtlichen Engagements der Vereinsmitglieder und vieler anderer zahlreicher Helfer hervor. "Ohne sie, gäbe es dieses außerordentlich beliebte Event in dieser Form wohl kaum", erklärte der Geschäftsstellenleiter.

Weitere Informationen und das Anmeldeformular gibt es im Internet unter: www.kulturschmiedefinkenheerd.de