Neues Wohngebiet am Mühlenberg

Beeskow (MOZ) Das Gebiet "Am Mühlenberg", das in Beeskow am Ortsausgang Richtung Friedland liegt, erkennt man an einer hölzernen Windmühle, die vor sich hingammelt. Darumherum befindet sich eine lose Ansammlung von Gartengrundstücken mit und ohne Laube. Dazu gehören gemischte Bauflächen, wie an der Friedländer Chaussee, landwirtschaftlich genutzte Flächen, wie südlich des Wegs "Am Mühlenberg" und Grünanlagen mit dem Zweck "Dauerkleingärten". Einige der Gärten wurden bereits aufgegeben. Es gibt auch einzelne Wohngebäude. Kurzum: Der Mühlenberg wirkt, was die Nutzungsarten angeht, recht ungeordnet.