Booßen rutscht in Kreisliga

artikel-ansicht/dg/0/

Rüdersdorf (MOZ) Am Sonntag endete die Meldefrist für den Spielbetrieb im Fußballkreis Ostbrandenburg für das Spieljahr 2017/18. Damit steht die Anzahl der Absteiger aus der Ostbrandenburgliga fest. Betroffen ist auch Union Booßen.

artikel-ansicht/dg/0/1/1584852/

Der Absteiger aus der Landesliga, SV Germania Schöneiche II, wird auf Wunsch des Vereins in die Ostbrandenburgliga eingegliedert. Daraus ergibt sich, dass mit dem SV Blau-Weiß Lebus, Storkower SV II und Union Booßen drei Vereine den Weg in die Kreisliga gehen müssen. Booßen hatte sich als zweitvorletzte Mannschaft mit 21 Punkten vor Storkow (15./14) und Lebus (16./11) auf der sicheren Seite gewähnt.

Der Absteiger aus der Landesklasse Ost, MSV Rüdersdorf, wird auf Wunsch des Vereins in der neuen Serie in die Kreisklasse eingegliedert und nimmt einen Neuanfang in Angriff.