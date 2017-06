Teilhaben am Arbeitsleben

artikel-ansicht/dg/0/

Eisenhüttenstadt (MOZ) Angefangen hat es mit 30 Mitarbeitern, verteilt über mehrere Standorte. Inzwischen sind es mehr als 300 Mitarbeiter, die in modernen Räumen in der Ringstraße beschäftigt sind. Die Oder-Neiße-Werkstätten der Lebenshilfe feiern ihr 25-jähriges Bestehen.

In der einen Abteilung wird gewaschen, gebügelt und gemangelt. In der großen Halle, weiter hinten, werden unter anderem Paletten nach Wünschen des Kunden gezimmert. In anderen Räumen zerlegen Mitarbeiter einen Airbag, um recycelbare Rohstoffe zu gewinnen: Wer mit Ramona Kahlisch von den Oder-Neiße-Werkstätten und Vorstandsvorsitzenden Werner Kossatz nur einen Schnelldurchgang über das Gelände in der Ringstraße absolviert, muss Zeit mitbringen. Selbst die oben genannten Beispiele sind nur drei der insgesamt acht Arbeitsbereiche der Werkstätten.

Was vor 25 Jahren, damals noch über mehrere Standorte in Eisenhüttenstadt verteilt, begonnen hat, hat sich inzwischen zu einem mittelständischen Betrieb gemausert. "Ja, das kann man so sagen", bestätigt Geschäftsführer Rainer Preuß und hat auch gleich die Zahlen parat. Mit 30 Mitarbeitern fing es 1992 an. "Jetzt sind wir zirka 300", so der Geschäftsführer. Dazu gehört auch die Nebenstelle in Frankfurt mit 50 Mitarbeitern. Dazu kommen 60 Stellen in der Verwaltung, Betreuung und Gruppenleitern. Wie die Werkstätten gewachsen sind, lässt sich bei dem Rundgang auch gut nachvollziehen. Im Jahr 2000 wurde das Werkstattgebäude in der Ringstraße in Betrieb genommen. Die Halle der Holzwerkstatt wurde vor zwei Jahren erneuert. Vor fünf Jahren - zum 20-jährigen Jubiläum - entstand auf der gegenüberliegenden Straßenseite des Hauptgebäudes ein weiteres Objekt unter anderem mit Arbeitsräumen.

Das Besondere bei den Mitarbeitern ist, dass sie zum Beispiel wegen einer geistigen oder körperlichen Behinderung auf dem ersten Arbeitsmarkt kaum oder gar keinen Job finden würden. In den Werkstätten haben sie für siebeneinhalb Stunden eine Beschäftigung, einen strukturierten Tag. Ziel sei es, erklärt Rainer Preuß, dass die Mitarbeiter in den ersten Arbeitsmarkt integriert werden. Doch das ist kaum oder gar nicht möglich. Was funktioniert, sind ausgelagerte Arbeitsplätze bei anderen Betrieben. Die Mitarbeiter sind aber weiter an die Werkstätten angebunden.

Die Mitarbeiter kommen nach einer Prüfung durch den Kostenträger in die Standorte nach Eisenhüttenstadt und Frankfurt. "Wir bekommen einen Satz pro Mitarbeiter für Personal- und Sachkosten", erklärt Rainer Preuß. Damit seien aber bei weitem nicht die Kosten gedeckt. Und der Geschäftsführer betont: "Wir müssen uns am Markt behaupten und im Markt agieren." Das heißt: Aufträge von Kunden müssen an Land gezogen werden. "Wir beteiligen uns auch an Ausschreibungen." So nehmen Ärzte, Kitas, Gaststätten aber auch viele Privatkunden der Wäscherei in Anspruch. "Unsere Tischlerei hat einen guten Ruf", erklärt Rainer Preuß. Werner Kossatz verweist in diesem Zusammenhang auf die Spezialpaletten, die angefertigt werden. Auch die Garten- und Landschaftspflege zum Beispiel hat einen festen Kundenstamm. Die Mitarbeiter erhalten ein Taschengeld. Rainer Preuß hebt aber hervor, dass sie sich durch die Tätigkeit Rentenansprüche erwerben.

In dieser Woche steht das Jubiläum im Vordergrund. Als besonderen Höhepunkt hat im Wortsinn ein Projektzirkus sein Zelt aufgeschlagen, erarbeitet mit 90 Mitarbeitern ein Programm, wie Ramona Kahlisch verrät. Am Freitag ist die erste interne Vorstellung. Am Sonnabend folgt im Rahmen des Sommerfestes eine öffentliche Aufführung ab 10 Uhr. Das Sommerfest, das unter dem Motto Jahrmarkt steht, wird um 9 Uhr eröffnet.