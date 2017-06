Polizeibericht Schwedt vom 28.06.2017

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1584855/

Schmölln. Bei einem Auffahrunfall auf der L 25 zwischen Schmölln und der Auffahrt zur A 11 sind in der Nacht zum Dienstag zwei Fahrerinnen leicht verletzt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen hatte ein Wagen kurz vor 22.30 Uhr wegen eines Wildwechsels gebremst. Während dies die dahinter fahrende Frau noch schaffte, gelang es der Nachfolgerin nicht mehr. Es kam zum Aufprall. Für die Bergungsarbeiten musste die Straße für rund 45 Minuten gesperrt werden.

Unter Drogenam Steuer

Schwedt. Eine unter Drogen- einfluss fahrende Frau hat die Polizei in der Nacht zum Dienstag in Schwedt aus dem Verkehr gezogen. Die 32-jährige Opelfahrerin war am Montag gegen 22.30 Uhr in der Katja-Niederkirchner-Straße zu einer Verkehrskontrolle angehalten worden. Dabei fiel den Beamten auf, dass die Frau nicht ganz nüchtern hinter dem Lenkrad saß. Ein erster Drogentest ergab, dass sie zuvor Betäubungsmittel zu sich genommen hatte. Damit war die Fahrt beendet.

Einbrecherin der Scheune

Göritz. Einen Rasenmäher haben Einbrecher aus einer Scheune in der Chausseestraße in Göritz gestohlen. Sie konnten unerkannt entkommen. Der Einbruch wurde der Polizei am Montag angezeigt.