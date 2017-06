Polizeibericht Eberswalde vom 28.06.2017

artikel-ansicht/dg/0/

Eberswalde. Bei ihren Ermittlungen zu einer Raubstraftat in Eberswalde hofft die Polizei auf Hinweise von Zeugen. Nach bisherigen Erkenntnissen hatte ein Mann am frühen Montagmorgen einem 26-jährigen Radler Rucksack und Fahrrad gestohlen. Dieser hatte kurz nach 5 Uhr eine Bank im Schwappachweg angesteuert, um eine kurze Pause einzulegen, sein Rad und seinen Rucksack abgestellt. Gerade als er sich eine Zigarette anzündete, erhielt er von hinten einen Stoß und fiel nach vorn. Er konnte sich zwar aufrappeln, musste aber zusehen, wie der Unbekannte sich den Rucksack griff und auf dem Rad davonfuhr. Wer den Raub oder den Räuber gesehen hat, wird gebeten, sich bei der Polizei unter Telefon 03338 3610 zu melden.

Einbrecher nehmen Couch und Küche mit

Eberswalde. Eine Couch und eine Küchenzeile haben Einbrecher aus zwei Wohnungen in der Grabowstraße in Eberswalde gestohlen. Der Schaden liegt bei rund 1000 Euro. Die Einbrüche wurden der Polizei am Montag gemeldet.

Audi Q3verschwunden

Bernau. Einen Audi Q3 im Wert von rund 40 000 Euro haben Autodiebe in Bernau gestohlen. Der Wagen mit dem Kennzeichen BAR-IG 582 verschwand am Montag in der Lenastraße.