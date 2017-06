Polizeibericht Frankfurt (Oder) vom 28.06.2017

artikel-ansicht/dg/0/

Bundespolizisten und polnische Grenzschützer stellten am Montag einen in Belgien gestohlenen VW Sharan auf polnischem Gebiet sicher. Eine gemeinsame Streife hatte das Fahrzeug gegen 9.15 Uhr mit weißrussischen Kennzeichen an der Europastraße 30 kontrolliert. Bei der Überprüfung des Minivan wurde festgestellt, dass dieser aktuell in Belgien zugelassen und dort als gestohlen gemeldet worden war. Die vorgelegte weißrussische Zulassung war eine Fälschung. Der georgische Fahrer wurde vorläufig festgenommen.

Unfall mit 3,3 Promille

Auf einem Parkplatz an der Robert-Havemann-Straße ereignete sich beim Ausparken ein Unfall. Ein Fiat stieß gegen einen Nissan. Polizisten stellten fest, dass die Fiatfahrerin unter Einfluss von Alkohol stand. Das Testgerät zeigte 3,3 Promille. Der Führerschein der Frau wurde sichergestellt. Der Schaden beträgt etwa 500 Euro.

Angelruten verschwunden

Am vergangenen Wochenende sind unbekannte Täter über den Zaun eines Firmengeländes an der Goepelstraße gestiegen. Auf dem Gelände brachen sie einen Bürocontainer auf und stahlen mehrere Angelruten. Der Schaden beträgt etwa 200 Euro.

Ein Blitzer steht heute unter anderem an der Friedrich-Hegel-Straße in Richtung Karl-Liebknecht-Straße.

Blitzer