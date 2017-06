Polizeibericht Strausberg vom 28.06.2017

artikel-ansicht/dg/0/

Strausberg. Ein Lkw stand zwischen Montagmittag und Dienstagmorgen in der Philipp-Müller-Straße in Höhe der Feuerwehr. Am Morgen war die Plane der Bordwand aufgeschnitten. Die Ladung aus Küchenteilen interessierte die Täter nicht. Sachschaden: ungefähr 500 Euro.

Technik gestohlen

Rüdersdorf. In der Rudolf-Breitscheid-Straße gelangten am Wochenende Unbekannte auf das Gelände einer Firma. Aus einer Garage stahlen sie einen Rasenmäher, ein Notstromaggregat und eine Straßenkehrmaschine. Schaden: rund 5000 Euro.

Motorradfahrer stürzte

Herzfelde. Zwischen Herzfelde und Kagel stürzte am Montag gegen 17.30 Uhr ein Motorradfahrer. Der 19-Jährige verletzte sich am Bein und wurde im Rettungswagen medizinisch versorgt.