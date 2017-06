Polizeibericht Freienwalde vom 28.06.2017

artikel-ansicht/dg/0/

Freienwalde (moz) Bad Freienwalde (MOZ) Nach einer gefährlichen Situation, die sich bereits am 6. April gegen 12.45 Uhr zwischen der Kreuzung Platzfelde und Bad Freienwalde ereignet hat, sucht die Polizei Zeugen.Ein Pkw-Fahrer will auf der B158 in Richtung Bad Freienwalde gefahren sein. Kurz vor dem Ortseingang soll ein orangefarbenerer Lkw von einem links einmündenden Waldweg auf die Straße gefahren sein. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, musste der Pkw-Fahrer eine Vollbremsung hinlegen und hat dann den Lkw überholt.