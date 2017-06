Polizeibericht Oranienburg vom 28.06.2017

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1584861/

Schmachtenhagen. Am Montagmorgen kam auf der Dorfstraße auf Höhe des Kindergartens ein Pkw Opel Corsa aus ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab und kollidierte seitlich mit einem Lkw. Bei dem Zusammenstoß wurde niemand verletzt. Beide Fahrzeuge blieben weiter fahrbereit. Der Schaden wird auf zirka 3 000 Euro beziffert.

22-Jähriger festgenommen

Oranienburg. Trotz Aufforderung desOrdnungsamtes wollte am Montag gegen 16.30 Uhr ein bulgarischer Zeitungsverkäufer seinen Platz in der Lehnitzstraße nicht verlassen. Als die Polizei den Mann überprüfte, stellte sich heraus, dass der 22-Jährige durch die Berliner Staatsanwaltschaft per Haftbefehl, unter anderem wegen Wohnungseinbruchs, gesucht wird. Der Mann wurde festgenommen und in eine JVA nach Berlin gebracht.

Schüler angefahren

Leegebruch. Als am Montag gegen 7.10 Uhr ein Caddy-Fahrer in der Straße der Jungen Pioniere von einem Parkplatz fuhr,stieß er auf dem Gehweg mit einem neun Jahre alten Jungen zusammen, der dort mit seinem Fahrrad entlangfuhr. Der Junge wurde leicht am Knie verletzt, seine Mutter über den Sachverhalt in formiert. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 50 Euro.

Mit Hasen zusammengestoßen

Oranienburg. Ein Pkw Ford stieß am Dienstagmorgen auf der B 96 zwischen den Abfahrten Oranienburg Zentrum-Süd und Oranienburg-Süd mit einem großen Hasen zusammen. Das Tier überlebte den Zusammenstoß nicht. Am Pkw entstand ein Schaden von zirka 2 000 Euro.

Fahrlässige Körperverletzung

Oranienburg. Ein 77-jähriger BMW-Fahrer stieß am Montagnachmittag auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Berliner Straße gegen eine dort laufende 33-jährige Fußgängerin. Die Frau wurde dadurch leicht verletzt. Ein Rettungswagen kam aber nicht zum Einsatz. Am Pkw entstand kein Schaden. Der 77-Jährige muss sich aber wegen fahrlässiger Körperverletzung verantworten.