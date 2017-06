Formel 1: Nachspiel für Vettel wegen Rempler

artikel-ansicht/dg/0/

Paris (dpa) Der Wut-Rempler gegen Lewis Hamilton hat für Sebastian Vettel ein Nachspiel. Der Automobil-Weltverband FIA um Präsident Jean Todt untersucht offiziell den Ausraster des Ferrari-Stars in Aserbaidschan. Der Weltverband will demnach prüfen, ob mögliche weitere Schritte gegen Vettel ergriffen werden müssen. Am kommenden Montag - ausgerechnet dem 30. Geburtstag des Hessen - soll es dazu eine Verhandlung geben. Im äußersten Fall könnte Vettel eine Sperre für ein Formel-1-Rennen drohen.