Mehr Busse, engere Taktzeiten, neue Linien

Nauen/Falkensee (MOZ) Ab Schuljahresbeginn am 4. September werden die Taktzeiten auf vielen Buslinien in Falkensee und dem Umland deutlich verkürzt, es gibt zusätzliche Fahrten an den Wochenenden, neue Linien und erhebliche Verbesserungen im Schülerverkehr. In der Summe sind das jährlich 689 400 Fahrplan-Kilometer mehr als bisher - eine beachtliche Erhöhung um 35,3 Prozent. Über diesen Beschluss des Kreistages informierten am Dienstag Landrat Roger Lewandowski, Elke Nermerich, Erste Beigeordnete, und Havelbus-Geschäftsführer Matthias Köhler.

Grund für die im Dezember 2015 begonnene Erarbeitung eines völlig neuen Buskonzeptes für Falkensee und dem Umland war nach der Aussage des Landrates die Bevölkerungsentwicklung in diesem Bereich, die große Anzahl Berufspendler und die " überbeanspruchte Kapazität der Deutschen Bahn". Allerdings, so Lewandowski, müsse der Landkreis für diese deutliche Verbesserung des Busverkehrs auch deutlich mehr Geld in die Hand nehmen. Das sind im ersten Jahr immerhin 700 000 Euro Mehrkosten. Die Summe könnte sich bei guter Annahme der neuen Fahrmöglichkeiten in den Folgejahren auf etwa 400- 450 000 Euro verringern. Ob die Mehrkosten zu einer Erhöhung der Kreisumlage führen werde, ist jetzt noch nicht zu beantworten, sagte der Landrat. Das werde erst mit der Haushaltsdebatte 2018 entschieden. Eine Fahrpreiserhöhung werde es jedenfalls nicht geben.

Lewandowski informierte ferner, dass der Kreistag beschlossen hat, auch für den übrigen Teil des Landkreises ein solches Buskonzept zu erarbeiten. Dieses solle dazu beitragen, durch die Verbesserung der Mobilität der Einwohner die Strukturen in den Dörfern zu stabilisieren und weitere Zuzüge zu bewirken. Dabei werden auch alternative Buskonzepte wie Bürger- und Rufbusse und der Einsatz kleinerer Busse geprüft.

Wie bei dem Buskonzept für den Falkenseer Raum, wird bei der Erarbeitung dieses Konzeptes wieder viel Wert auf die Meinung der Öffentlichkeit und der Fahrgäste gelegt, merkte Elke Nermerich an. Es soll Ende 2018 wirksam werden.

Matthias Köhler kündigte merkliche Verbesserungen im Schülerverkehr an. So werde der am 4. September in Kraft tretende Fahrplan auch der Geschwister-Scholl-Grundschule den Unterrichtsbeginn um acht Uhr ermöglichen - ein mehrere Jahre gehegter Wunsch. Der Einsatz größerer Gelenk-Busse mit bis zu 163 Steh- und Sitzplätzen plus sechs Klappsitzen und zusätzlicher Busse für so genannte Verstärkerfahrten sollen Entspannung bringen, versicherte er.

Beispiele für den verbesserten Busverkehr:

Die Buslinien 651 (Bahnhof Falkensee-Schönwalde) und 653 (Bahnhof Falkensee-Dallgow-Döberitz-Havelpark) fahren in den Hauptverkehrszeiten (6-9 und 13-18 Uhr) künftig alle 20 Minuten und auch an den Wochenenden. Nach Waldheim wird der Busverkehr an den Wochenenden verbessert. Eine neue Buslinie 648 wird mit jeweils acht Haltestellen in beiden Richtungen eingerichtet. Sie fährt in Falkensee die Route Clara-Zetkin-Straße-Straße der Einheit-Gewerbegebiet von Montag bis Sonnabend im Stundentakt und sonntags alle zwei Stunden.

Die attraktive Ringlinie 652 um den Falkenhagener See fährt künftig zweimal pro Stunde. Verbesserungen gibt es gleichfalls von Seeburg zum Havelpark und nach Potsdam. In Brieselang verdoppeln sich die Fahrkilometer, das ermöglicht künftig Fahrten von 5.15- 20.15 im Stundentakt mit Einbeziehung der Ortsteile Bredow und Zeestow. Die Strecken werden vom bewährten Bürgerbus und Havelbus gemeinsam bedient.

Matthias Köhler kündigte an, dass ab August vier neue größere Gelenkzüge mit insgesamt 169 Plätzen im Einsatz sein werden. Der neue Fahrplan und alle zusätzlichen Angebote wird Havelbus in etwa zwei Wochen in den elektronischen Medien veröffentlichen. Er versprach, dass ab September nun auch die bereits angekündigte elektronische Chipkarte genutzt werden kann. Die Eltern der Schüler werden über die Neuerungen in einem Elternbrief informiert.