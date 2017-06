artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (dpa) Ein 71-jähriger Rentner bleibt nach der Tötung seines schwer kranken Lebenspartners in der gemeinsamen Wohnung in einer Seniorenresidenz in Berlin-Wilmersdorf in Freiheit. Eine Strafe von zwei Jahren Haft auf Bewährung wegen Totschlags hat das Landgericht am Mittwoch verhängt. Der Angeklagte soll zudem 2000 Euro an ein Kinderhospiz zahlen.