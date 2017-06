Wirbel um Bierbotschafter Schulz

artikel-ansicht/dg/0/

Der Grünen-Abgeordnete Michael Jungclaus hält diese Worte mit dem Verweis auf jährlich zehntausende Todesfälle durch Alkoholkonsum in Deutschland für eine "skandalöse Verharmlosung" und verlangte am Mittwoch im Landtag eine Erklärung der Landesregierung. Staatskanzleichef Thomas Kralinski wies die Vorwürfe zurück und erinnerte Jungclaus daran, dass dessen Parteikollege Winfried Kretschmann am heutigen Donnerstag in Berlin zu Deutschlands Bierbotschafter gekürt werde. Der Ministerpräsident von Baden-Württemberg hatte dazu erklärt, dass er gerne Bier trinke.

Laut Kralinski sei es lebensfremd, "allein schon aufgrund der theoretischen Möglichkeit einer gesundheitlichen Beeinträchtigung durch übermäßigen Alkoholkonsum" auf Werbung für das Brau-Handwerk zu verzichten. Sonst müsste man auch Leberwurstwerbung unterlassen, so Kralinski.