Gewitter über Brandenburg lässt Bäume umstürzen

Potsdam (dpa) Durch Unwetter im Süden Brandenburgs sind einige Bäume umgestürzt. Die Einsatzleitstelle der Feuerwehr in Cottbus meldete am Mittwochabend zudem einige Wasserschäden. In Spremberg und Bohsdorf sei der Blitz in Häuser eingeschlagen. In Berlin blieb es für die Feuerwehr ruhig.