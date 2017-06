Grünes Licht für Innovationsbündnis Havelland

artikel-ansicht/dg/0/

Havelland (MOZ) Grünes Licht: Der Kreistag hat am Montag nach einem positive Votum die Weichen für das geplante "Innovationsbündnis Havelland" gestellt. Die Gemeinschaftsstiftung, die auf Initiative von Dr. Helga Breuninger in enger Zusammenarbeit mit dem Landkreis Havelland ins Leben gerufen werden soll, soll "die fortwährend komplexer werdenden Herausforderungen der Zukunft zur weiteren erfolgreichen Entwicklung hierzulande bewältigen und neue Lösungswege aufzeigen". Politik, Verwaltung, Wirtschaft und Zivilgesellschaft sollen verstärkt kooperieren.

Ziel sei es, Ressourcen und Kompetenzen zu bündeln, um das Havelland zu einem attraktiveren Lebensort für alle Generationen zu gestalten. Mit den gebündelten Ressourcen und Kompetenzen könnten, so die Hoffnung, "praktikable, nachhaltige und innovative Lösungen" herbeigeführt werden. Das Innovationsbündnis soll den ländlichen Raum stärken und etwa den Nachwuchskräftebedarf sichern sowie junge Familien in den Landkreis holen. Die Breuninger-Stiftungsgruppe soll als "Türöffner" mit Blick auf die facettenreichen Erfahrungen fungieren. Zur Errichtung einer Stiftung sind mindestens 50.000 Euro Stiftungskapital erforderlich. Diese sollen durch die Partner Zivilgesellschaft, Politik und Wirtschaft aufgebracht werden. Der Landkreis Havelland beabsichtigt sich mit einem Gründungskapital in Höhe von 10.000 Euro zu beteiligen und will somit zu den Gründungsstiftern gehören. Zur Finanzierung einer Personalstelle sollen zunächst Bundesfördermittel beim Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft beantragt werden. Sollten diese nicht zugesagt werden, würde sich der Landkreis Havelland anteilig mit 15.000 Euro pro Jahr an den Kosten beteiligen. Später soll sich die Stelle aus der Projektarbeit und Drittmitteln finanzieren.