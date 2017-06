Kritik an ausbleibendem Oder-Ausbau

artikel-ansicht/dg/0/

Schwedt (MOZ) Das vor zwei Jahren unterzeichnete deutsch-polnische "Abkommen über die gemeinsame Verbesserung der Situation an den Wasserstraßen im deutsch-polnischen Grenzgebiet" hat bisher praktisch kaum Folgen gehabt. Lediglich eine Schwachstellenbeseitigung bei Reitwein und die Buhneninstandsetzung bei Frankfurt (Oder) seien erfolgt, kritisierte der aus der Uckermark stammende SPD-Bundestagsabgeordnete Stefan Zierke am Mittwoch.

"Aber die so dringend benötigten Ausbauarbeiten an der Klützer Querfahrt und an der Hohensaaten-Friedrichsthaler Wasserstraße für die Schwedter Industrie sind nicht in Sicht, obwohl alle Beteiligten wissen, wie wichtig die Anbindung zur Ostsee über den Stettiner Hafen ist", sagte Zierke weiter. Die Wirtschaft und die Brandenburgische Landesregierung machten zwar Druck, würden aber vom Bund nicht gehört.

Auf einer Konferenz, die kürzlich auf Initiative der IHK Ostbrandenburg in Eisenhüttenstadt stattfand, hatte ein Vertreter des neuen polnischen Ministeriums für die Binnenschifffahrt ebenfalls mehr Engagement vom Bund eingefordert. Durch die geringen Regenfälle insbesondere im polnischen Einzugsgebiet der Oder sowie der Lausitzer Neiße sinken die Pegel des Grenzflusses bereits seit mehreren Wochen.