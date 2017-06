Auch Kolumbiens ELN-Rebellen wollen Waffenstillstand schließen

artikel-ansicht/dg/0/

Bogotá (dpa) Nach der Abgabe der Waffen durch die linke Guerillaorganisation Farc in Kolumbien will auch die kleinere Rebellengruppe ELN einen Waffenstillstand mit den Sicherheitskräften schließen. "Wenn alle Seiten der kolumbianischen Realität ins Gesicht sehen und die Partikularinteressen beiseite lassen, können wir den Weg zu einem vollständigen Frieden ebnen und einen beiderseitigen Waffenstillstand schließen", schrieb Guerilla-Kommandeur Nicolás "Gabino" Rodríguez in einem am Mittwoch veröffentlichten Brief an die kolumbianischen Bischöfe.