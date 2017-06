artikel-ansicht/dg/0/

Rom (dpa) Eine deutsche Hilfsorganisation hat nach den extrem vielen Rettungen von tausenden Flüchtlingen im Mittelmeer einen Hilferuf abgesetzt. Das Boot der Sea-Watch sei vollkommen überladen, "wie sind am Ende unserer Kräfte", schrieb die Organisation am Mittwoch auf Facebook. "Mit wenig Schlaf haben wir Tag und Nacht Menschenleben gerettet, medizinische Notfälle versorgt und Tote geborgen. Unser Boot ist 32 Meter lang, es sollten sich nicht mehr als 100 Leute an Bord aufhalten. Gestern war unser Boot mit 500 Menschen völlig überladen, unsere Vorräte sind alle." Auch von der Einsatzzentrale in Rom käme keine Hilfe.