Bombardiers Zukunft heute in den Händen des Aufsichtsrats

Hennigsdorf (rol) Offenbar in letzter Minute hat das Bundeswirtschaftsministerium nochmals versucht, Einfluss auf die Zukunft der deutschen Standorte von Bombardier zu nehmen. Unmittelbar vor der heutigen und entscheidenden Sitzung des Aufsichtsrats hat es am Montag dieser Woche ein Gespräch im Hause von Bundeswirtschaftsministerin Brigitte Zypries (SPD) gegeben. Das bestätigte deren Sprecherin Dr. Beate Baron dieser Zeitung. Die Ministerin selbst habe aber an der Zusammenkunft von Fachkollegen ihres Hauses nicht teilgenommen. Eingeladen waren Vertreter von Bombardier, nicht aber der Arbeitnehmerseite, fügte Baron an.