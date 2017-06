artikel-ansicht/dg/0/

Washington (dpa) Laptops und Tablet-Computer bleiben auf Flügen in die USA erlaubt, sofern die Fluggesellschaften schärfere Sicherheitsvorschriften umsetzen. Diese neue Regelung verkündete das US-Ministerium für Heimatschutz in Washington. Fluggesellschaften und Flughäfen sollen die Sicherheitsmaßnahmen für Passagiere und elektronische Geräte deutlich hochfahren. Ein zeitweise diskutiertes Kabinenverbot für sämtliche Elektrogeräte, die größer als ein Smartphone sind, hätte erhebliche Auswirkungen auf die Abläufe an Flughäfen und in den Fliegern gehabt.