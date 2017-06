Diebisches Paar nach Flucht geschnappt

artikel-ansicht/dg/0/

Fürstenwalde (MOZ) Den ganz großen Coup wollte wohl ein Paar aus Oder-Spree am Dienstag landen: In einem Einkaufsmarkt in der Alten Langewahler Chaussee packten sich ein 57-Jähriger und seine 55-jährige Begleiterin Waren im Wert 250 Euro ein, ohne dafür zu bezahlen. Als die beiden das Diebesgut in ihrem Pkw verstauen wollten, wurden sie von Mitarbeitern angesprochen. Daraufhin setzte sich der Mann so heftig zur Wehr, dass den beiden die Flucht gelang. Die alarmierte Polizei konnte das diebische Pärchen schließlich in der Straße der Einheit stellen. Im Wagen fanden die Beamten weitere gestohlene Waren. Gegen das Paar läuft nun eine Ermittlung wegen räuberischen Diebstahls.