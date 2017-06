CDU präsentiert ersten Namensvorschlag für Kistenplatz

artikel-ansicht/dg/0/

Hohen Neuendorf (zeit) Jetzt liegt ein erster Namensvorschlag für den kürzlich eröffneten Mehrgenerationenplatz an der Hohen Neuendorfer B 96 vor. Die CDU schlägt vor, dem im Volksmund "Kistenplatz" genannten Areal den Namen "Fichtenhein" zu geben. "Das ist ein passender Name für diesen tollen Platz", begründet Fraktionsvorsitzender Christian Wolff in einer Pressemitteilung die Idee. "Wir betonen damit die interessante Geschichte dieses Platzes und seiner Umgebung. Die alte Gaststätte "Am Fichtenhain' stand bis zum Kriegsende direkt gegenüber dem Kistenplatz. Im Rahmen der Erdarbeiten wurde sogar ein altes Porzellankännchen des Fichtenhains gefunden. Der Name ist sehr eingängig und dürfte daher auf Akzeptanz stoßen", ist sich Wolff sicher.