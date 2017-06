Am Sonnabend rockt der Berg

artikel-ansicht/dg/0/

Eisenhüttenstadt (MOZ) Die, die im vergangenen Jahr schon dabei waren und viel Spaß hatten, haben Sylvia Schulpig, Vorsitzende des Vereins "Country- und Westernclub B112" dazu ermuntert, in diesem Jahr eine Neuauflage zu organisieren. Und so wird es am Sonnabend ab 18 Uhr wieder auf der Freilichtbühne heißen "Da rockt der Berg." Gemeinsam mit dem Friedrich-Wolf-Theater lädt der Westernclub alle Fans der Oldiemusik zur zweiten Auflage der Oldienacht ein. Gleichzeitig wird die diesjährige Saison auf der Freilichtbühne mit insgesamt drei Konzerten eingeläutet.

Die Besucher werden am Sonnabend einige Hochkaräter zu hören bekommen, hat doch Sylvia Schulpig durch ihre langjährige Organisation des Schlaubetaler Country-Festivals am Schervenzsee beste Kontakt zu Musikern und Bands.

Gleich um 18 Uhr spielt "The Polars", die älteste Beatband aus Thüringen. Die Formation, die vor 55 Jahren gegründet wurde, spielt unter ihrem heutigen Chef Wilfried (Willi) Woigk Titel von Bill Haley, den Shadows oder CCR. Die Band hat eine bewegt Geschichte, erzählt Sylvia Schulpig, musste sich in der DDR Schikanen erwehren. "Dass Willi und seine Crew trotz allem nie die Freude am Spielen verloren hat, davon können sich die Besucher am Sonnabend überzeugen", wirbt die Vereinsvorsitzende.

Teil zwei des Programms gehört dem Beat-Club aus Leipzig, die ihr 30-jähriges Bühnenjubiläum feiern - unter anderem auch in Eisenhüttenstadt. Schon vor einem Jahr hat der Beat-Club auf der Freilichtbühne begeistert. Sylvia Schulpig macht auf eine Besonderheit aufmerksam: "Für Titel wie Smoke on the water oder Night in my satin hat die Band einen ganz bekannten Sänger im Schlepp. Es ist Hans-Jürgen Beyer, der in Erinnerung an seine rockigen Jahre den Beat-Club Leipzig auf der Jubiläumstour begleitet. In einem 45-minütigen Konzert wird er, der in seiner frühesten Jugend selbst eine Beatband gründete, dann Sänger bei Renft und später Uwe Schikora war, dem Publikum zeigen, über welches Repertoire ein ehemaliges Tomanerchormitglied und heutiger Schlagersänger verfügt." Es gibt Musik der Beatles, Rolling Stones, von Uriah Heep und The Lords sowie anderen.

Der Verein übernimmt die gastronomische Versorgung. So gibt es unter anderem deftige Stiefelsohlen (Steaks).