Täuschung misslang

Fünfeichen (MOZ) Mit einem falschen Namen wollte am frühen Abend des Dienstags ein 30-jähriger Bewohner des Landkreises Oder-Spree Polizisten täuschen. Die Streife hatte ihn mit einem PKW in der Ernst-Thälmann Straße von Fünfeichen angehalten, teilte die Polizei am Mittwoch mit.