Berlin (dpa) In Berlin-Neukölln soll am Donnerstag der linke Kiezladen "Friedel 54" zwangsgeräumt werden. Die Betreiber haben zum Widerstand aufgerufen und erwarten zahlreiche Unterstützer. Die Polizei kündigte an, mit ausreichenden Kräften in der Friedelstraße zu sein. Die genaue Uhrzeit wurde nicht bekanntgegeben.

