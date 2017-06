Beifall zur Gebührenerhöhung

artikel-ansicht/dg/0/

"Eigentlich ist die ganze Aufregung nicht zu verstehen. Wir haben nur das umgesetzt, was uns von der Kommunalaufsicht bereits im November vorgegeben wurde", macht Michael Böttcher deutlich. Wobei er nicht verhehlen will, dass ihm die plötzliche Aufmerksamkeit der Landes- und Bundespolitiker an der Haushaltssituation Letschins nicht unangenehm ist. Zumal er nach den ersten kritischen Anfragen von Parteien auch prüfen ließ, ob der Beschluss der Letschiner zur "Anpassung" der Sondernutzungsgebührensatzung verfassungskonform ist. "90 Prozent der Reaktionen auf unseren Beschluss sind positiv", macht er deutlich. Vor allem Bürger aus Letschin und anderen ländlichen Gemeinden sowie Bürgermeisterkollegen von ebenso schlecht finanziell ausgestatteten Gemeinden hätten Zuspruch erteilt.

Entsprechend der Vorgabe der Kommunalaufsicht des Kreises per Haushaltssicherungskonzept, "überragenden Konsolidierungswillen" zu zeigen, war die Gebührensatzung für Sondernutzungen auf den Prüfstand gekommen. In einer ersten Fassung war Wahlwerbung noch der kommerziellen Werbung gleich gestellt gewesen. Das wurde inzwischen geändert. Mit deutlich geringeren Sätzen, aber nicht gratis, können die Parteien in Wahlkampfzeiten ihre Plakate aufstellen und aufhängen. Bei Werbewagen sind je Quadratmeter Verkehrsfläche täglich ein Euro zu entrichten, bei Wahlwerbung unter zehn Quadratmeter 3,48 Euro täglich zu zahlen.

Besonders verärgert hatte sich Kristy Augustin gezeigt. Die Landtagsabgeordnete der CDU aus Letschin befürchtet nun zurecht, dass das Letschiner Beispiel überall dort Schule machen wird, wo die Gemeinden mit einem Haushaltssicherungskonzet ebenso den "überragenden Konsolidierungswillen" zeigen müssen. Allein in Märkisch-Oderland sind das 13 Gemeinden. Sie alle liegen aber nicht im Berliner Umland, wo die Politiker das größte Wählerpotential vermuten.

Michael Böttcher betont, dass sich die neuen Gebühren nicht gegen das Aufhängen von Wahlwerbung richten, sondern auf die Sondernutzung abzielen. Das wurde bereits in den 1970er Jahren vom Bundesverfassungsgericht und dem Bundesverwaltungsgericht so gesehen.

Der entsprechende Antrag der CDU, in Letschin ein Großplakat (neun Quadratmeter) und 250 A1-Plakate aufzuhängen, war zunächst mit 670 Euro und nach der Gebührenabsenkung mit 438 Euro beschieden worden. Die CDU habe den Antrag inzwischen zurückgezogen, informiert Bürgermeister Böttcher. Ein weiterer Antrag werde aktuell bearbeitet. "Es liegt natürlich am Landtag, dafür zu sorgen, dass die Gemeinden außerhalb des Speckgürtels von Berlin nicht in solche Zwangslage kommen. Vorschläge zur Berücksichtigung der Fläche und der Straßenlänge haben wir gemacht", so der Verwaltungschef.