Berlin (dpa) Das Bundesverwaltungsgericht will am Donnerstag (11.00 Uhr) seine Entscheidung über Klagen gegen die "Dresdner Bahn" in Berlin-Lichtenrade verkünden. Mehrere Anwohner und die Bundesvereinigung gegen Schienenlärm haben gegen die Planungen für das 2,4 Kilometer lange Teilstück geklagt. Sie halten die Lärmprognosen für unzureichend und bevorzugen eine Tunnelvariante. Das Eisenbahnbundesamt hat jedoch zwei oberirdische Gleise genehmigt. Das Gericht in Leipzig hatte Mitte Juni zwei Tage lang mündlich über die Klagen verhandelt. Die "Dresdner Bahn" ist auf Berliner Gebiet insgesamt rund 16 Kilometer lang und reicht von Südkreuz bis Blankenfelde.